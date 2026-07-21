Уражено РЛС, склади та пункти управління БпЛА: Сили оборони завдали ударів по об'єктах Росії

20 липня та в ніч на 21 липня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових об'єктів російських окупантів. Під ураження потрапили радіолокаційна станція, склади боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення, а також пункти управління безпілотниками.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Що відомо про нові ураження російських об'єктів?

Однією з головних цілей стала радіолокаційна станція "Буссоль-С", яку уразили в районі Хорлів на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Ця станція використовується для виявлення, супроводу та визначення координат морських цілей, що дозволяє російським військам контролювати прибережну акваторію.

Крім того, українські захисники уразили склад матеріально-технічних засобів противника в районі Давидовського Донецької області, склад боєприпасів у Кундрючому Луганської області та склад матеріально-технічного забезпечення поблизу Попово-Лежачів Курської області Росії.

Також під удари потрапили пункти управління російськими безпілотниками в районах Комара Донецької області, Кам'янського Запорізької області та поблизу села Запоріжжя на Донеччині.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації,

– йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня Сили оборони України уразили низку важливих військових об'єктів Росії. Під удар потрапили ЗРК "Тор-М2", радіолокаційні станції, пункти управління БпЛА, а також залізничний міст через Кальміус, який окупанти використовували для перекидання військ і техніки.

До слова, за минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1 370 російських окупантів. Також ворог втратив 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 92 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 1 865 безпілотників, 453 одиниці автомобільної техніки та 8 одиниць спеціальної техніки.

Загальні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 431 900 військових, а також сотні тисяч одиниць різної техніки, яку росіяни використовують у війні проти України.