Уражено склади з КАБами: ЗСУ успішно вдарили по військовому аеродрому в Липецьку

Сили оборони України успішно уразили військовий аеродром та засоби ППО російських окупантів. В Генштабі ЗСУ розповіли, що було уражено в ході атаки.

Вночі 9 серпня Сили оборони України завдали удару по аеродрому "Липецьк", що локалізується в Липецькій області Росії. В ході атаки уражено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об'єктів в районі летовища.

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ЗСУ вдарили по військовому аеродрому в Липецьку

Зафіксовано кілька джерел загоряння, здійнялася сильна пожежа та спостерігалася багаторазова детонація,

– ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на аеродромі "Липецьк" базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил Росії. У Генштабі ЗСУ наголосили, що результати ураження уточнюються.