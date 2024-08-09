Уражено склади з КАБами: ЗСУ успішно вдарили по військовому аеродрому в Липецьку
Сили оборони України успішно уразили військовий аеродром та засоби ППО російських окупантів. В Генштабі ЗСУ розповіли, що було уражено в ході атаки.
Вночі 9 серпня Сили оборони України завдали удару по аеродрому "Липецьк", що локалізується в Липецькій області Росії. В ході атаки уражено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об'єктів в районі летовища.
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ЗСУ вдарили по військовому аеродрому в Липецьку
Зафіксовано кілька джерел загоряння, здійнялася сильна пожежа та спостерігалася багаторазова детонація,
– ідеться в повідомленні.
Зазначається, що на аеродромі "Липецьк" базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил Росії. У Генштабі ЗСУ наголосили, що результати ураження уточнюються.