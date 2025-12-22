Уражено ворожі винищувачі Су-30 та Су-27: деталі унікальної операції ГУР у Липецьку

Українські сили у ніч на 21 грудня уразили російський військовий аеродром під Липецьком. Внаслідок атаки на місці спалахнула пожежа, горіли два ворожі дороговартісні винищувачі Су-30 та Су-27.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Там також показали відповідні кадри.

Що відомо про наслідки ураження?

Завдяки операції ГУР МО, яку реалізував представник опору російському режиму, на військовому аеродромі поблизу Липецька сталася пожежа, внаслідок якої було виведено з ладу 2 винищувачі Су-30 та Су-27.

Планування відповідної операції, згідно з оприлюдненою інформацією, тривало 2 тижні. За даними розвідки, сумарна вартість двох уражених винищувачів може складати орієнтовно до 100 мільйонів доларів.

Су-27 та Су-30 із бортовими номерами "12" та "82" вдалось спалити завдяки ретельній підготовці, холоднокровності та професіоналізму,

– ідеться у повідомленні.

Ураження російських винищувачів: дивіться відео