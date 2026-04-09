Уражено ЗРК "Тор" і нафтоперекачувальну станцію "Кримська", – Генштаб

Увечері 9 квітня стало відомо про нові успішні удари по росіянах. Уражено в тому числі логістичні об'єкти.

Про це повідомили в Генштабі. Там традиційно пообіцяли продовження для росіян.

Що відомо про успіхи ЗСУ?

Збитки, завдані росіянам, ще уточнюють.

В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 9 квітня підрозділи Сил оборони України уразили нафтоперекачувальну станцію "Крымская" у Краснодарському краї Росії,

– мовиться в дописі.

Зафіксовано ураження цілі, на території була пожежа.

Показуємо ЛДПС "Крымская" на карті

Окрім цього, були уражені: