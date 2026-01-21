Уразило струмом: загинув колишній керівник Укренерго Олексій Брехт

У середу, 21 січня, загинув колишній керівник "Укренерго" Олексій Брехт. Це сталось від ураження струмом на одній з підстанцій "Укренерго".

Сумну звістку повідомили в Міністерстві енергетики України.

Що стало причиною загибелі?

За даними ДТЕК, колишній керівник Укренерго та член Правління компанії, 47-річний Олексій Брехт, загинув 21 січня. Трагедія сталась під час виконання професійних обов'язків – від ураження струмом на одній із підстанцій компанії.

"Смерть наздогнала його там, де він вважав за необхідне бути, щоб якнайшвидше повернути людям світло. Другий день поспіль Олексій Олександрович особисто керував відновлювальними роботами на одному з нещодавно атакованих ворогом енергооб’єктів", – написали в Укренерго.

Що відомо про Олексія Брехта?

Брехт розпочав свою професійну діяльність у 1999 році на Київській ГАЕС. Випускник Київської політехніки пройшов шлях від інженера до члена правління НЕК "Укренерго". Брехт віддав роботі в Укренерго 24 роки.

З 2011 по 2016 рік працював в НЕК "Укренерго", де відповідав за напрями перспективного розвитку, євроінтеграції та технічної політики.

У період з 2024 – 2025 років він тимчасово очолював компанію "Укренерго" як виконувач обов'язків голови Правління компанії. Очільник відповідав за експлуатацію, відновлення, захист і розвиток мережі системи передачі.

У Міненергетики згадують Брехта як мудрого керівника, талановитого енергетика та людину сталевої волі, "яка до останнього подиху залишалася вірною своїй справі".

Його внесок у стійкість об'єднаної енергосистеми України важко переоцінити,

– додали у відомстві.

Кого нещодавно втратила Україна?