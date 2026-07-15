Є зрушення на шляху України до ЄС: головні заяви Урсули фон дер Ляєн в Києві

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва 15 липня в День Української Державності. Це вже її 11 приїзд з початку повномасштабної війни.

Як розповіла ведуча 24 Каналу Дарина Трунова, Україна та Євросоюз погодили низку важливих проєктів щодо виробництва дронів. Там продовжують допомагати нашій державі.

Про що домовилися з ЄС?

Україна та ЄС наближаються до дронової угоди в рамках оборонно-промислового партнерства. Сили оборони мають цінний досвід та унікальні знання у сфері виробництва дронів. А Євросоюз володіє технологіями та захищеними виробничими майданчиками, де можна буде масштабувати виробництво безпілотників. Там виділять додатковий 1 мільярд євро під цю програму.

Що відомо про Drone Deal з ЄС: дивіться відео 24 Каналу

Окрім цього, ЄС допоможе Україні підготуватися до зимового опалювального сезону. З початку повномасштабної війни там вже виділили близько 4 мільярдів євро на цей напрямок. Цього року нададуть 920 мільйонів євро на підготовку до зими.

Ми збудували різнорівневі зв'язки з ЄС. Наші відносини з Європою зараз історично найбільш змістовні та персональні. Робимо все, щоб закінчити війну. Росія не хоче цього робити. Впевнений, що разом з Європою та США ми досягнемо миру,

– підкреслив президент Володимир Зеленський.

Також Урсула фон дер Ляєн відзначила прогрес України у вступі до Євросоюзу. Вона пообіцяла, що Єврокомісія підтримувати нашу державу на цьому шляху.

Додамо, незабаром Україна отримає від ЄС ще майже 4 мільярди євро із затвердженого кредиту на 90 мільярдів. Кошти спрямують на пріоритетні потреби для Сил оборони.