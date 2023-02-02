Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україна стане членом ЄС

У четвер, 2 лютого, президенка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва напередодні 24 саміту Україна – ЄС. Євродепутати, своєю чергою, підтвердили свою відданість членству України в ЄС, а також закликали країни Євросоюзу посилити підтримку Києва.

Під час спільного засідання Єврокомісії та уряду України фон дер Ляєн заявила, що Україна стане членом Європейського Союзу. Вона також зазначила, що рух України допомагає не лише самій Україні, а і ЄС.

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Євродепутати ухвалили резолюцію

Президентка переконана, що Єврокомісія сприятиме Україні наближатися до вступу, "до того дня, коли український прапор буде піднятий там, де йому належить бути – перед будівлею Берламонт в Брюсселі".

В будівлі Берламонт розташована Європейська комісія, перед нею розміщені прапори повноправних членів ЄС.

Напередодні саміту євродепутати закликали країни-члени Євросоюзу прийняти десятий пакет санкцій проти Москви якнайшвидше та постійно й активно пропонувати нові сектори та осіб, проти яких буде запроваджено обмеження.

Цей пакет має бути зосереджений на допомозі, реконструкції та відновленні в коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі. Підтримка сприятиме подальшому економічному зростанню в Україні після війни,

– йдеться в резолюції.

У резолюції Європарламенту викладено очікування від майбутнього саміту політичних лідерів ЄС і України в Києві 3 лютого. Документ ухвалили 489 голосами "за", 36 депутатів висловилися проти, 49 утрималися.

Парламент закликав накласти санкції на такі компанії, як "Лукойл" і "Росатом", які все ще присутні на ринку ЄС, а також щодо посадових осіб, причетних до протиправних дій, включаючи примусові депортації та проведення фальшивих референдумів на окупованій українській території.

Європарламент також закликав збільшити та прискорити військову допомогу Києву, зокрема надання зброї, а також політичну, економічну, інфраструктурну, фінансову та гуманітарну підтримку.

Оцінюючи потреби України у відбудові, у резолюції також повторили заклик використовувати заморожені активи російського Центрального банку, а також активи російських олігархів для фінансування післявоєнної реконструкції.

Зеленський попередив Європу про реванш від Росії: що відомо

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з главою Єврокомісії. На пресконференції він зауважив, реалізувати мрію про мирну Європу можна лише разом з Україною та лише перемагаючи агресію Росії.

Глава держави вважає, що Росія готується до спроби реваншу не тільки проти України, а й проти вільної Європи. Тому, за словами Зеленського, щоб здолати такого ворога, недостатньо лише успіхів на полі бою – потрібна віра у вільну, мирну, об'єднану Європу.

Він розповів, що засновники ЄС і європейці мріяли, щоб Європа була надійно захищена від будь-яких агресій та шовінізму й "ніколи знову не було спалених міст і депортацій".