Уряд чітко визначив категорії громадян, що мають право на виплати, пов'язані з війною

В Україні перші 600 мільйонів гривень спрямували на виплату допомоги для вимушених переселенців. Раніше цю програму анонсував президент Володимир Зеленський.

Про це повідомив очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Постановою уряду чітко визначено, які категорії мають право на виплату через війну Росії проти України. Це зареєстровані внутрішньопереміщені особи, зокрема:

українці, які евакуюються з районів бойових дій,

а також ті, хто проживає в деокупованих населених пунктах.

Окрім виплат від держави, найбільш постраждалі та незахищені українці зможуть отримати виплати від міжнародних гуманітарних організацій. Мовиться про ООН та ЮНІСЕФ.

Уряд вже ухвалив постанову про можливість оформлення такої допомоги через портал Дія. Зараз працюють над технічною реалізацією такого рішення,

– сказав Шмигаль.

Також на рівні Кабміну зафіксували, що українці, які опинилися в тимчасовій окупації чи оточенні, в повному обсязі продовжують виплату всіх соціальних виплат:

пенсій,

соцдопомог,

пільг,

субсидій.

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