Уряд Грузії збрехав, що не домовлявся про вихід на російський ринок молочної продукції

Уряд Грузії на тлі нападу РФ в Україні збрехав українському посольству, що не домовлявся про вихід на російський ринок своєї молочної продукції.

За даними журналістів, Грузія поширила протилежні повідомлення про свої перемовини з РФ для українського МЗС та для грузинських споживачів.

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Росія 5 березня оголосила про односторонній намір зняти санкційні обмеження з 15 грузинських постачальників молочної продукції, відкривши для них ринок у РФ.

Грузинські дипломати запевнили українських, що ця інформація є "російським фейком", після чого українські дипломати довірилися грузинським партнерам та вийшли зі спростуванням.

Посольство невідкладно звернулося до МЗС Грузії. Там спростували наведену інформацію, наголосивши, що вона не відповідає дійсності і є черговим підтвердженням фейк-практики російських ЗМІ, – йдеться у офіційній заяві посольства України у Тбілісі.

Українське посольство також поширило запевнення уряду Грузії про те, що він не лише не вів переговори з РФ, а й не зацікавлений у виході на російський ринок.

Утім, в цей самий час відповідальна за переговори з РФ структура поширила протилежну інформацію для грузинських медіа.

Грузинська Національна харчова агенція, очільник якої Зураб Чекурашвілі брав участь у переговорах з "Россельхознадзором", зробила заяву про успіх у переговорах з РФ – тих самих, які грузинський МЗС заперечував.

З 2020 року ведуться переговори з Російською Федерацією, на підставі яких ухвалене рішення про дозвіл продукції тваринницького походження до РФ,

– йдеться у офіційній заяві агенції.

Додамо, що все більше світових компаній відмовляється працювати на російському чи білоруському ринках та допомагають Україні. Нині список налічує близько 100 компаній серед яких фінансові, технологічні, інформаційні та харчові гіганти. Перелік – дивіться тут.

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