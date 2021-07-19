Уряд хоче ввести самоізоляцію для невакцинованих прибулих в Україну

В Україні можуть посилити контроль при перетині державного кордону. Це пов'язано передусім з поширенням в окремих регіонах світу та Європи штаму Дельта.

Таку ініціативу обговорили під час селекторної наради з президентом України.

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Так Міністерство охорони здоров'я пропонує, щоб:

всі невакциновані особи, які приїжджатимуть до України, проходили 14 днів самоізоляції,

її можна припинити на 7 день, у випадку отримання негативного результату ПЛР-тесту.

За словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, українці до 18 років та особи, що виїхали з країни до набрання постановою чинності, звільнятимуться від самоізоляції.

Про що ще говорили на нараді

Згідно з даними МОЗ, в Україні зростають обсяги вакцинації від COVID-19. Так, минулого тижня зробили 609 тисяч щеплень від COVID-19, тоді як тижнем раніше – 560 тисяч.

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Цього тижня в регіони України спрямують:

2 мільйони доз Moderna,

1 мільйон доз CoronaVac,

300 тисяч доз Pfizer.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на необхідності створення пунктів щеплень на прикордонних пунктах пропуску, аби кожен охочий зміг вакцинуватися в аеропортах та наземних пунктах пропуску.

Водночас в Україні вперше за кілька місяців зросла кількість нових виявлених хворих на COVID-19. За минулий тиждень було зафіксували 3460 нових захворілих, що на 253 більше, ніж за попередній період.