Уряд Молдови таки вводить режим надзвичайної ситуації через газову кризу

Уряд Молдови ухвалив рішення ввести режим надзвичайної ситуації в енергетичному секторі. Відповідне рішення ухвалили у середу, 19 січня. Тепер його має ухвалити парламент.

Режим НС планують ввести на 60 діб. В уряді припускають, що схожа ситуація в енергетичній сфері може повторитися у лютому та березні.

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Якщо парламент підтримає рішення уряду, комісія з надзвичайних подій в енергетичному секторі збереться на засідання вже 20 січня. Тоді вони вживатимуть заходів, які допоможуть уникнути припинення постачання газу до Молдови.

"Газпром" пригрозив Молдові

Російська компанія "Газпром" пригрозила зупинити постачання газу до Молдови. Черговий платіж країна має сплатити черговий платіж до 20 січня.

Прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця заявила: у холодний період року "Газпром" відтерміновував оплату на кілька місяців.

У нас є офіційний лист, у якому повідомляють, що існує реальний ризик припинення постачання природного газу,

– розповіла вона.

Гаврилиця розповіла, що Газпром" загрожує залишити споживачів без газу. Компанія робить це замість того, щоб вжити заходів, які допоможуть "Молдовагазу" виконати контрактні зобов'язання.

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