Німецький уряд підтримав дозвіл армії збивати невідомі безпілотники

У Німеччині мають намір надати дозвіл армії збивати дрони. Там вважають, що таке рішення сприятиме знешкодженню загроз.

У середу, 15 січня, відповідну пропозицію про внесення змін до Закону про авіаційну безпеку схвалив федеральний уряд. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Welt.

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Чому уряд Німеччини дозволив армії збивати безпілотники

На сьогодні збройним силам Німеччини дозволено відволікати літальні апарати, примушувати їх до посадки, погрожувати застосуванням сили, а також робити попереджувальні постріли для підтримки поліції. Однак, вони не мають права застосовувати зброю проти безпілотних літальних апаратів у разі неминучої небезпеки.

Дрони як інструмент шпигунства і саботажу можуть становити серйозну загрозу, особливо для нашої критичної інфраструктури,

– каже міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер.

Вона додає, що поліцейські органи постійно розвивають свої можливості для виявлення безпілотників та захисту від них.

Проте, за словами Фезер, після початку повномасштабної війни в Україні дрони використовують все частіше, що створює більший виклик для поліції та сучасних технологій. Зокрема, це стосується моделей зі складними льотними характеристиками, які "значно перевершують комерційні дрони".

Саме тому вона вважає, що необхідно, "щоб Бундесверу також було дозволено втручатися у випадках серйозної небезпеки – в тому числі в крайньому разі збивати безпілотники, що незаконно літають".

У Федеральному міністерстві внутрішніх справ також зауважили, що органи безпеки фіксують все більшу кількість випадків появи дронів над важливими інфраструктурними та військовими об'єктами.

Однак, у прийнятій до закону пропозиції зазначається, що "застосування сили має бути дозволено, якщо можна припустити, що безпілотний літальний апарат буде використаний проти життя людей або проти критично важливого об'єкта".

Зауважимо, що після ухвалення рішення Кабінетом міністрів пропозиція щодо внесення змін до Закону про авіаційну безпеку має бути передана до Бундестагу через керівні партії.