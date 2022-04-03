Уряд та ОП залучать власні та партнерські кошти для розвитку економіки, – Тимошенко

Для розвитку економіки України, яка страждає від масштабного російського вторгнення, будуть залучені як власні державні кошти, так і кошти партнерів нашої держави.

Про це йшлося на нараді, яка під головуванням президента Володимира Зеленського відбулася з економічними блоками Кабінету міністрів та Офісу Президента.

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Про подробиці повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Залучаємо власні та партнерські кошти. Розглядаємо перехід на спрощену систему оподаткування. Забезпечуємо проведення посівної,

– написав Тимошенко.

Серед питань, які розглядалися на нараді, були також розробка шляхів диверсифікації імпорту пального та захист енергетичної інфраструктури від російських бомбардувань.

Нагадаємо, раніше перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що під час дії воєнного стану усім підприємствам надали можливість отримання кредиту до 60 мільйонів гривень зі ставкою 0%.

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