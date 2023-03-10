Уряд погодив фінансування невідкладного будівництва фортифікаційних споруд у низці областей

Кабінет Міністрів схвалив рішення щодо невідкладного будівництва фортифікаційних споруд в низці областей. На це будуть виділені додаткові кошти.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Ці заходи повинні забезпечити оперативне зведення фортифікаційних споруд для оборонних потреб там, де це необхідно.

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Звідки фінансуватимуть ці заходи

Денис Шмигаль відзначив, що фінансуватиме додаткові заходи зі спорудження фортифікаційних споруд уряд, зокрема, за допомогою відповідної програми Міністерства оборони. Пропозиції збільшення фінансування будуть внесені після того, як обласні військові адміністрації визначать відповідні потреби.

Роботи проводитимуться, зокрема, з використанням коштів за відповідною програмою Міноборони. Також після визначення обласними військовими адміністраціями потреб на засідання уряду мають бути винесені пропозиції щодо збільшення фінансування,

– пояснив Шмигаль.

Варто відзначити, що прем'єр-міністр не уточнив перелік регіонів, про які йдеться в контексті цього рішення. Найімовірніше, йдеться про райони, де тривають бойові дії та ті, які під загрозою, тобто межують з Росією та Білоруссю.

Яка ситуація на фронті

Станом на 10 березня Росія зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили на них 102 атаки загарбників.

По всій лінії зіткнення росіяни атакують населені пункти з танків, мінометів та артилерії. Також потерпають прикордонні райони у Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

Також ворог відкриває вогонь з реактивних систем залпового вогню, завдає ракетних та авіаційних ударів. У Генштабі попереджають, що загроза ракетних обстрілів залишається високою. Станом на 9 березня у Чорному морі зафіксували 2 носії крилатих ракет "Калібр" із залпом 4 ракети, однак ворог атакує і за допомогою авіації зі своєї території.