Село Заїченко Донецької області відтепер перебуває у списку населених пунктів, які українська влада тимчасово не контролює. Водночас населений пункт виключили зі списку тих, які розташовані на лінії зіткнення.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України на засіданні 16 вересня, повідомляє 24 канал.

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Відтепер село Заїченко Волноваського району Донеччини перебуває у переліку населених пунктів, окупованих РФ. Своїм розпорядженням уряд виключив його зі списку тих, які розташовані на лінії зіткнення.

До слова, від серпня 2014 року Заїченко розташоване на тимчасово окупованій території під контролем проросійських бойовиків. Відповідно до перепису населення 2001 року, там проживало всього 311 людей.

Заїченко у перелік територій, які Україна тимчасово не контролює: карта

Важливо! Посли Євросоюзу 9 вересня проголосували за продовження санкції проти Росії за анексію Криму. Також незабаром обмеження поширять на росіян, які брали участь у будівництві Керченського мосту.

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Ситуація на Донбасі та порушення бойовиків

З 27 липня 2020 року на Донбасі триває режим припинення вогню, який постійно порушують проросійські бойовики.

Перші прицільні обстріли зі сторони противника відбулись 6 вересня. У результаті один український боєць загинув, ще один отримав поранення.

Також у цей день четверо українських військових підірвались на вибухівці. Двоє померли одразу, ще один – у лікарні. Воїн, що вижив – у важкому стані й переніс кілька операцій.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу