Влітку 2020 в Україні змінили кількість районів та їх межі. Замість 490 районів стало 127. Але невдовзі система нового районування в Україні може знову зазнати змін.

Внести зміни можуть в межі деяких районів. А також перенести центри деяких районів. Про це заявив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов в інтерв'ю Укрінформу.

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Не все пройшло гладко. По деяких областях профільний комітет Верховної Ради кілька разів міняв свою позицію, створювалася певна кількість районів, а потім змінювалася. Та головне, що всі розуміють, що це ще не доконаний процес, вже приблизно через рік після перших виборів можливі зміни. Окрім того, з'явиться можливість для того, щоб Кабінет Міністрів України змінював центри там, де буде виявлена якась недоречність, чи навпаки – потреба створення нового адмінцентру,

– заявив Олег Немчінов.

Де можуть змінити межі нових районів

В яких саме областях можуть змінити межі районів міністр не назвав. Але як приклад він навів Одеську та Київську області, де, на його думку, варто було б внести зміни.

"Вважаю що конфігурація умовного Одеського району є не дуже вдалою. Не скажу – погана вона чи хороша, вона не дуже вдала. Думаю, що мине час і цю конфігурацію треба буде міняти", – заявив Олег Немчінов.

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Щодо Київської області, то в цьому випадку чиновник вказує на проблеми з адміністративними центрами на правобережній частині.

"Щодо районів на правобережній частині Київщини – це питання неодноразово виносилося практично в публічну площину та обговорювалося на профільному комітеті. Там достатньо суперечливе визначення адміністративних центрів. У громад це викликає певне непорозуміння. Чи правильно, наприклад, визначено адмінцентр, де ніколи такого не було, але він зараз є центром тяжіння, центром розвитку, збільшення населення? Чи навпаки – треба брати історичний центр, де мало не з князівських часів усе розташовувалося? Час покаже", – відзначив Немчінов.

Судові справи щодо поділів на райони

Не всі територіальні громади погодилися на нові поділи на райони. Відтак дехто подав до суду. За словами міністра, дехто оскаржує перспективні плани, хтось – ухвалу. Скільки таких справ у суді – невідомо. Чиновник вказує, що їх є точно більше 10.

"Але мені здається, що судової перспективи такі позови не мають", – переконаний Немчінов.