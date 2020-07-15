Уряд 15 липня вніс зміни до постанови №1147 про заборону на ввезення на митну територію України залізничних вагонів з Російської Федерації.

Про це повідомила пресслужба уряду, посилаючись на слова міністра інфраструктури Владислава Криклія.

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Кабінет Міністрів розширив заборону на вагони, які були приписані до російських залізничних адміністрацій з 2014 року.

Зазначається, що з листопада 2019 року Україна придбала 1165 вагонів, країною походження яких не була РФ. Однак попередніми власниками 608 вагонів були підприємства-резиденти Росії, ще 15 вагонів належали підприємств-резидентів Російської Федерації з 2014 року.

Постановою Кабміну 2015 року вже забороняється ввезення в Україну залізничних вагонів з Російської Федерації.

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Раніше в Міністерстві інфраструктури пояснювали, що використання застарілих вагонів небезпечне для руху поїздів, обмежує його швидкість і шкодить залізничній колії.

Водночас голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов наголошував, що заборона на ввезення російських вантажних вагонів підтримає українське виробництво, воно локалізоване більше ніж на 90%.