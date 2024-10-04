Попри скандальні заяви Фіцо: уряд Словаччини не обмежив експорт зброї Україні

Словацький уряд продовжує постачати зброю для України. Це станеться попри те, що прем'єр-міністр Роберт Фіцо прийшов до влади, критикуючи опонентів за надання допомоги Україні.

Про це стало відомо з даних Європейської статистичної служби та Кільського інституту світової економіки про експорт країни.

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Словацький уряд не обмежив експорт зброї Україні

У розслідуванні зазначено, що, незважаючи на суперечливі висловлювання Фіцо, Словаччина не лише не зменшила обсяги військових поставок в Україну, а навіть збільшила їх у порівнянні з попередніми урядами. Вказується, що від моменту приходу до влади партій Смер, Глас та Словацької національної партії Словаччина експортувала в Україну зброю та боєприпаси на загальну суму не менше 112 мільйонів євро.

Фактична вартість військового експорту в Україну за час уряду Фіцо, ймовірно, є ще вищою. Наявні дані охоплюють лише період до липня 2024 року і стосуються тільки тих позицій, про які Словаччина повідомила Європейську статистичну службу,

– пише автор дослідження Міхал Катушка.

За інформацією видання, уряд Фіцо насправді сприяв військовому експорту в більших обсягах, ніж це було за п’ять місяців роботи попереднього уряду Людовіта Одора, якого Фіцо звинувачував у "підтримці військового конфлікту".

Міхал Катушка також зазначив, що Роберт Фіцо та його партія закликали словацьких виборців до зміни влади, звинувачуючи своїх опонентів у «розпалюванні війни» і позиціонуючи себе як єдиних "прихильників миру".

Журналіст зазначив, що навіть до виборів Фіцо усвідомлював, що заборона комерційних постачань могла б зруйнувати міжнародну репутацію Словаччини та приватних виробників зброї.

Нагадаємо, що словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо висловив бажання відновити нормальні відносини з Росією після завершення війни в Україні, а також зберегти зв'язки з Україною.