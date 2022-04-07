Уряд США допоможе завезти в Україну тисячі інтернет-терміналів SpaceX

Американська урядова агенція USAID почала допомагати з доставкою інтернет-терміналів Starlink до України. Це необхідно, щоб у всіх точках країни був доступ до інтернету.

Загалом компанія Ілона Маска SpaceX передасть 5 тисяч терміналів. Вони будуть надійним захистом інформаційного простору, якщо Росія порушить інфраструктуру засобів комунікації.

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Чому це насправді важливо

Агентство США з міжнародного розвитку USAID оголосило про свою допомогу в доставленні терміналів 6 квітня. Пристрої має отримати уряд України, який вже буде відправляти їх у місця, де це найбільш необхідно.

Термінали дозволять державним службовцям і критично важливим постачальникам послуг для громадян продовжувати спілкуватися в Україні та із зовнішнім світом. Навіть якщо жорстока агресія Путіна розірве українські волоконно-оптичні або стільникові зв'язки,

– мовиться в заяві USAID.

Коли саме всі термінали вже будуть доставлені в Україну – невідомо. Проте їх уже почали завозити на нашу територію.



Один із терміналів, які доставляють / Фото CNN

Що таке Starlink Інтернет-сервіс компанії SpaceX, який має супутники над усією поверхнею планети. За наявності терміналу чи антени, користувач може отримати інтернет на швидкості широкосмугового доступу. Система працює навіть у найвіддаленіших чи зруйнованих війною регіонах світу.

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