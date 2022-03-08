Уряд Угорщини передав на Закарпаття 10 вантажівок з гуманітаркою, – Закарпатська ОДА

У Закарпатську область з Угорщини прибули 10 вантажівок з медикаментами, продуктами та іншими товарами першої необхідності.

Про це у вівторок, 8 березня, повідомив голова Закарпатської обласної адміністрації Віктор Микита.

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Державний секретар Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Томаш Варга, Генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бочкаі та керівник Угорської екуменічної служби Ласло Легел передали 10 вантажівок гуманітарної допомоги для підтримки регіонів, у яких зараз надзвичайно важка ситуація,

– розповів Микита.

Вартість привезеного в Україну медичного обладнання, продуктів харчування, засобів гігієни та інших товарів оцінюється у 2 млрд форинтів.

"Обліковуємо вантаж і одразу транспортуємо у "гарячі" точки, щоб допомога якнайшвидше дійшла до наших людей. Дякуємо нашим угорським партнерам за допомогу та підтримку!", – додав голова області.

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