Уряд виділив майже 10 мільйонів сім'ям загиблих на Донбасі військових

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Кабінет Міністрів 14 березня схвалив розпорядження про надання одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих військових на Донбасі. Мовиться про 4 українських бійців, які полягли обороняючи нашу територію.

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телеграм Василя Мокана

Кому виплатять компенсації

Гроші також виплатять 9 особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в АТО.

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Так, Кабмін пропонує виділити Міністерству у справах ветеранів 9 мільйонів 903 тисячі гривень з резервного фонду державного бюджету для надання одноразової грошової допомоги.

В Україні хочуть створити фонд для підтримки ветеранів

Мінветеранів винесло на громадські обговорення проєкт постанови про утворення Українського ветеранського фонду. З нього виділятимуть гроші стартапи та інші ініціативи ветеранів війни, постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих.

Фінансуватиметься фонд з державного бюджету, а також добровільними внесками.