Уряд виділив майже 10 мільйонів сім'ям загиблих на Донбасі військових

Кабінет Міністрів 14 березня схвалив розпорядження про надання одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих військових на Донбасі. Мовиться про 4 українських бійців, які полягли обороняючи нашу територію.
Джерело:телеграм Василя Мокана
Кому виплатять компенсації
Гроші також виплатять 9 особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в АТО.
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Так, Кабмін пропонує виділити Міністерству у справах ветеранів 9 мільйонів 903 тисячі гривень з резервного фонду державного бюджету для надання одноразової грошової допомоги.
В Україні хочуть створити фонд для підтримки ветеранів
Мінветеранів винесло на громадські обговорення проєкт постанови про утворення Українського ветеранського фонду. З нього виділятимуть гроші стартапи та інші ініціативи ветеранів війни, постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих.
Фінансуватиметься фонд з державного бюджету, а також добровільними внесками.