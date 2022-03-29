Уряд Японії домагатиметься від своїх компаній відмовитися оплачувати російський газ рублями

В Японії робитимуть усе можливе для того, щоб компанії не розраховувалися з Росією за газ рублями. Про це заявив генеральний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно.

Такою була його реакція на те, що Росія вимагає від "недружніх" країн платити за газ у рублях, а не євро. Сталося це після того, як США та союзники з Європи спрямували проти країни-агресорки низку додаткових санкцій.

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Японія, яка засуджує агресію Росії проти України, проти того, щоб за російський газ місцеві компанії виплачували рублями. Тож уряд домагатиметься від них того, щоб вони відмовилися від такої опції.

Зауважимо, що минулого тижня пі час парламентської сесії міністр фінансів Японії Шуничі Судзукі заявив, що уряд країни не розуміє ані намірів Москви, ані того, як вони намагатимуться вимагати від компаній виплати рублями.

Варто зазначити, що Японія також ввела низку санкцій проти Росії. Зокрема вони стосуються самого Володимира Путіна, Рамзана Кадирова, а також керівників компаній, які тісно пов'язані з Кремлем.

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