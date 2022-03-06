Уряд заборонив стягувати штрафи й пені за несплату комуналки, поки триває війна
6 березня 2022 , 17:14Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Олексія Чернишова
Уряд 6 березня заборонив стягувати штрафи й пені за несплату комунальних послуг, поки в Україні триває війна. Рішення ухвалили, адже люди потребують підтримки. Зокрема, фінансової.
Новину повідомив Олексій Чернишов – міністр розвитку громад та територій України. Він закликав тримати стрій та працювати заради країни.
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Сьогодні уряд прийняв рішення, яке забороняє нарахування та стягнення штрафів, пені, річних відсотків у разі несвоєчасної або неповної оплати житлово-комунальних послуг населенням,
– наголосив Чернишов.
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