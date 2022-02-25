Уряд запозичить до 400 мільярдів гривень через військові облігації, – Шмигаль

Уряд ухвалив рішення здійснити державні внутрішні запозичення за допомогою випуску військових облігацій. Сума – до 400 мільярдів гривень.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час вечірнього звернення 25 лютого. Випуск облігацій буде поетапним.

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Уряд прийняв рішення здійснити державні внутрішні запозичення в обсязі до 400 мільярдів гривень шляхом поетапного випуску військових облігацій, – сказав Денис Шмигаль.

Відео брифінгу Подоляка та Шмигаля

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