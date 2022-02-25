Уряд запозичить до 400 мільярдів гривень через військові облігації, – Шмигаль
25 лютого 2022 , 19:17Читать новость на русском
Уряд ухвалив рішення здійснити державні внутрішні запозичення за допомогою випуску військових облігацій. Сума – до 400 мільярдів гривень.
Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час вечірнього звернення 25 лютого. Випуск облігацій буде поетапним.
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Уряд прийняв рішення здійснити державні внутрішні запозичення в обсязі до 400 мільярдів гривень шляхом поетапного випуску військових облігацій, – сказав Денис Шмигаль.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.
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