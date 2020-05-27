Уряд затвердив Василя Володіна на посаді голови Київської ОДА
Кабмін на засіданні 27 травня затвердив на посаді голови Київської облдержадміністрації тимчасового виконувача обов'язків Василя Володіна. Тепер наказ має підписати президент Зеленський.
Володін був в.о. голови КОДА з березня
Під час виступу на засіданні в уряді Василь Володін зазначив, що його основна мета на роботі в Київській ОДА – залучення інвесторів та створення робочих місць. Про це інформує 24 канал.
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Зазначимо, що обов'язки голови ОДА Володін виконує з березня 2020 року. На посаді він замінив Олексія Чернишова. До цього Володін кілька місяців працював заступником очільника КОДА.
Що відомо про Василя Володіна
- Народився у 1979 році на Черкащині.
- Випускник Львівського університету імені Франка, факультету міжнародних відносин.
- "Заслужений юрист України".
- На держслужбі працює з 2004 року. Був головним спеціалістом відділу з питань оподаткування Департаменту фінансового законодавства Мін'юсту.
- З 2006 по 2010 рік працював у Держагентстві України з інвестицій та інновацій.
- У 2010 році став заступником гендиректора "Державної інвестиційної компанії".
- У 2011 – заступник Голови Спостережної Ради в "Українському банку реконструкції та розвитку".
- З 2012 по 2019 роки – директор Департаменту правового забезпечення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.
- До грудня 2019 року – виконувач обов'язків гендиректора "Електронмашу".
- З грудня 2019 року – заступник голови Київської облдержадміністрації.
- З березня 2020 року – виконувач обов'язків голови Київської облдержадміністрації.
- Одружений. Має двох дітей.