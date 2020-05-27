​Уряд затвердив Василя Володіна на посаді голови Київської ОДА

Кабмін на засіданні 27 травня затвердив на посаді голови Київської облдержадміністрації тимчасового виконувача обов'язків Василя Володіна. Тепер наказ має підписати президент Зеленський.

Володін був в.о. голови КОДА з березня

Під час виступу на засіданні в уряді Василь Володін зазначив, що його основна мета на роботі в Київській ОДА – залучення інвесторів та створення робочих місць. Про це інформує 24 канал.

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Зазначимо, що обов'язки голови ОДА Володін виконує з березня 2020 року. На посаді він замінив Олексія Чернишова. До цього Володін кілька місяців працював заступником очільника КОДА.

Що відомо про Василя Володіна