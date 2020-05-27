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​Уряд затвердив Василя Володіна на посаді голови Київської ОДА

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Володіна на посаді голови Київської ОДА затвердив уряд 27.05.2020
Василь Володін / Бориспільська райдержадміністрація

Кабмін на засіданні 27 травня затвердив на посаді голови Київської облдержадміністрації тимчасового виконувача обов'язків Василя Володіна. Тепер наказ має підписати президент Зеленський.

Володін був в.о. голови КОДА з березня

Під час виступу на засіданні в уряді Василь Володін зазначив, що його основна мета на роботі в Київській ОДА – залучення інвесторів та створення робочих місць. Про це інформує 24 канал.

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Зазначимо, що обов'язки голови ОДА Володін виконує з березня 2020 року. На посаді він замінив Олексія Чернишова. До цього Володін кілька місяців працював заступником очільника КОДА.

Що відомо про Василя Володіна

  • Народився у 1979 році на Черкащині.
  • Випускник Львівського університету імені Франка, факультету міжнародних відносин.
  • "Заслужений юрист України".
  • На держслужбі працює з 2004 року. Був головним спеціалістом відділу з питань оподаткування Департаменту фінансового законодавства Мін'юсту.
  • З 2006 по 2010 рік працював у Держагентстві України з інвестицій та інновацій.
  • У 2010 році став заступником гендиректора "Державної інвестиційної компанії".
  • У 2011 – заступник Голови Спостережної Ради в "Українському банку реконструкції та розвитку".
  • З 2012 по 2019 роки – директор Департаменту правового забезпечення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.
  • До грудня 2019 року – виконувач обов'язків гендиректора "Електронмашу".
  • З грудня 2019 року – заступник голови Київської облдержадміністрації.
  • З березня 2020 року – виконувач обов'язків голови Київської облдержадміністрації.
  • Одружений. Має двох дітей.
Автор: Ірина Пундор
Теги: Кабінет Міністрів України Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Новини Києва
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