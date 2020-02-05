Уряд частково виплатить заборгованість шахтарям: хто отримає гроші

Найближчим часом гірники отримають 163 мільйони гривень. Уряд вже виділив цю суму на виплату заборгованості.

Про це повідомляють в пресслужбі у Мінекоенерго.

У міністерстві кажуть, що виплати зарплат шахтарям – одне з ключових питань у Мінекоенерго. Тому було виділено 163 мільйони гривень, які будуть спрямовані на забезпечення оплати праці гірників.

Раніше Володимир Зеленський зазначив, що станом на 1 січня 2020 року заборгованість перед шахтарями становить 922 мільйони гривень.

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Виплати отримають робітники десяти підприємств:

ДП "Шахта ім. М.С. Сургая",

ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське No1",

ДП "Мирноградвугілля",

ДП "Селидіввугілля",

ДП "Торецьквугілля",

ДП "Первомайськвугілля",

ПАТ "Лисичанськвугілля",

ДП "Львіввугілля",

ДП "Волиньвугілля".

У Міненерго також зазначають, що на субсидії шахтам у 2020 році у бюджеті передбачено 1,9 мільярда гривень.

Що відомо про затримки зарплат шахтарям в Україні? Протягом 2019 року низка державних підприємств України заявляли про брак грошей на виплату зарплат. Це призвело до протестних акцій в різних містах України.



Так, в листопаді, шахтарі "Первомайськвугілля" у Луганській області дві доби не виходили з шахт, вимагаючи виплатити їм заборговану зарплату, яка становить понад 244 мільйони гривень.



А зарплатна заборгованість перед ДП "Львіввугілля" складала майже 300 мільйонів гривень, що призвело до протесту працівників Червоноградських шахт. Гірники перекривали трасу міжнародного значення Львів — Рава-Руська, вимагаючи компенсації заборгованості.