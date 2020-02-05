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      Уряд частково виплатить заборгованість шахтарям: хто отримає гроші

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      Найближчим часом уряд виплатить зарплату шахтарям / Shutterstock

      Найближчим часом гірники отримають 163 мільйони гривень. Уряд вже виділив цю суму на виплату заборгованості.

      Про це повідомляють в пресслужбі у Мінекоенерго.

      У міністерстві кажуть, що виплати зарплат шахтарям – одне з ключових питань у Мінекоенерго. Тому було виділено 163 мільйони гривень, які будуть спрямовані на забезпечення оплати праці гірників.

      Раніше Володимир Зеленський зазначив, що станом на 1 січня 2020 року заборгованість перед шахтарями становить 922 мільйони гривень

      Читайте також: Уряд компенсує українцям затримку зарплат

      Виплати отримають робітники десяти підприємств:

      • ДП "Шахта ім. М.С. Сургая",
      • ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське No1",
      • ДП "Мирноградвугілля",
      • ДП "Селидіввугілля",
      • ДП "Торецьквугілля",
      • ДП "Первомайськвугілля",
      • ПАТ "Лисичанськвугілля",
      • ДП "Львіввугілля",
      • ДП "Волиньвугілля".

      У Міненерго також зазначають, що на субсидії шахтам у 2020 році у бюджеті передбачено 1,9 мільярда гривень.

      Що відомо про затримки зарплат шахтарям в Україні? Протягом 2019 року низка державних підприємств України заявляли про брак грошей на виплату зарплат. Це призвело до протестних акцій в різних містах України. 

      Так, в листопаді, шахтарі "Первомайськвугілля" у Луганській області дві доби не виходили з шахт, вимагаючи виплатити їм заборговану зарплату, яка становить понад 244 мільйони гривень. 

      А зарплатна заборгованість перед ДП "Львіввугілля" складала майже 300 мільйонів гривень, що призвело до протесту працівників Червоноградських шахт. Гірники перекривали трасу міжнародного значення Львів — Рава-Руська, вимагаючи компенсації заборгованості.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Протести шахтарів Зарплата Міністерство енергетики та захисту довкілля
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