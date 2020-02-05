Уряд частково виплатить заборгованість шахтарям: хто отримає гроші
Найближчим часом гірники отримають 163 мільйони гривень. Уряд вже виділив цю суму на виплату заборгованості.
Про це повідомляють в пресслужбі у Мінекоенерго.
У міністерстві кажуть, що виплати зарплат шахтарям – одне з ключових питань у Мінекоенерго. Тому було виділено 163 мільйони гривень, які будуть спрямовані на забезпечення оплати праці гірників.
Раніше Володимир Зеленський зазначив, що станом на 1 січня 2020 року заборгованість перед шахтарями становить 922 мільйони гривень.
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Виплати отримають робітники десяти підприємств:
- ДП "Шахта ім. М.С. Сургая",
- ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське No1",
- ДП "Мирноградвугілля",
- ДП "Селидіввугілля",
- ДП "Торецьквугілля",
- ДП "Первомайськвугілля",
- ПАТ "Лисичанськвугілля",
- ДП "Львіввугілля",
- ДП "Волиньвугілля".
У Міненерго також зазначають, що на субсидії шахтам у 2020 році у бюджеті передбачено 1,9 мільярда гривень.
Що відомо про затримки зарплат шахтарям в Україні? Протягом 2019 року низка державних підприємств України заявляли про брак грошей на виплату зарплат. Це призвело до протестних акцій в різних містах України.
Так, в листопаді, шахтарі "Первомайськвугілля" у Луганській області дві доби не виходили з шахт, вимагаючи виплатити їм заборговану зарплату, яка становить понад 244 мільйони гривень.
А зарплатна заборгованість перед ДП "Львіввугілля" складала майже 300 мільйонів гривень, що призвело до протесту працівників Червоноградських шахт. Гірники перекривали трасу міжнародного значення Львів — Рава-Руська, вимагаючи компенсації заборгованості.