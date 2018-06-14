12:55
14 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 14°C
  • п'ятниця
    29°C 18°C
  • субота
    27°C 17°C
  • неділя
    29°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда йде в мери Москви. Похрещені ракети Росії
Вєсті Кремля
21:05, 13 червня
Вєсті.UA. Скромність Парубія. "Заслуги" політиків
Вєсті.UA
20:53, 13 червня
"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, 13 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Уряд Франції підтримав реформи Макрона, які спричинили масові страйки в країні

126 Читать новость на русском
Уряд Франції підтримав реформи залізниці, які спричинили масові страйки в країні
Уряд Франції підтримав реформи залізниці, які спричинили масові страйки в країні / ВВС

Парламент Франції підтримав суперечливі реформи залізничного транспорту Президента Еммануеля Макрона, внаслідок яких розпочалися масові страйки в країні.

Про це повідомив сайт ВВС.

Читайте також: У Парижі пройде акція за звільнення Сенцова та українських політв'язнів

Французькі депутати проголосували на користь законопроекту про реконструкцію державної залізничної компанії SNCF, зокрема 452 голосів "за", 80 – "проти".

Відповідно до закону, нові працівники втратять щедру роботу та пенсійні гарантії, тоді як SNCF перетвориться на акціонерне товариство і втратить внутрішню монополію пасажирів у 2020 році,
– йдеться в повідомленні.

Профспілки говорять, що це прихований крок до майбутньої приватизації залізничної компанії, але уряд наполягає, що він не буде продавати жодну з акцій.

Масові страйки у Франції через суперечливі реформи Макрона
Масові страйки у Франції через суперечливі реформи Макрона

Нагадаємо, що страйки розпочалися ще в березні: залізничники, диспетчери авіакомпаній та вчителі не вийшли на роботу у Франції, протестуючи проти реформ французького президента Еммануеля Макрона.
А в квітні через страйк у Франції авіакомпанії скоротили кількість рейсів. У протесті взяли участь майже 33% пілотів авіакомпанії, 20,5% бортпровідників та 14,5% наземного персоналу авіакомпанії.

Теги: Новини політики Новини Франції Реформи Еммануель Макрон протести
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
сьогодні, 12:03 Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
Лев Парцхаладзе 331
ЗНО – не зло: як змінилось ставлення українців до тестування
сьогодні, 11:04 ЗНО – не зло: як змінилось ставлення українців до тестування
408
День донора: кілька тез, що переконають вас здавати кров
сьогодні, 10:00 День донора: кілька тез, що переконають вас здавати кров
Ірина Полицька 1760
День России в Крыму: кокошники, эйфория и некроз
сьогодні, 08:48 День России в Крыму: кокошники, эйфория и некроз
Злой Одессит 1852
Футболісти збірної Англії відмовилися куштувати російський коровай під час ЧС-2018
сьогодні, 09:28 Футболісти збірної Англії відмовилися куштувати російський коровай під час ЧС-2018
4914
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук