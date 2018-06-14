Уряд Франції підтримав реформи Макрона, які спричинили масові страйки в країні

Парламент Франції підтримав суперечливі реформи залізничного транспорту Президента Еммануеля Макрона, внаслідок яких розпочалися масові страйки в країні.

Про це повідомив сайт ВВС.

Читайте також: У Парижі пройде акція за звільнення Сенцова та українських політв'язнів

Французькі депутати проголосували на користь законопроекту про реконструкцію державної залізничної компанії SNCF, зокрема 452 голосів "за", 80 – "проти".

Відповідно до закону, нові працівники втратять щедру роботу та пенсійні гарантії, тоді як SNCF перетвориться на акціонерне товариство і втратить внутрішню монополію пасажирів у 2020 році,

– йдеться в повідомленні.

Профспілки говорять, що це прихований крок до майбутньої приватизації залізничної компанії, але уряд наполягає, що він не буде продавати жодну з акцій.



Масові страйки у Франції через суперечливі реформи Макрона

Нагадаємо, що страйки розпочалися ще в березні: залізничники, диспетчери авіакомпаній та вчителі не вийшли на роботу у Франції, протестуючи проти реформ французького президента Еммануеля Макрона.

А в квітні через страйк у Франції авіакомпанії скоротили кількість рейсів. У протесті взяли участь майже 33% пілотів авіакомпанії, 20,5% бортпровідників та 14,5% наземного персоналу авіакомпанії.