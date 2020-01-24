Уряд хоче компенсувати українцям затримку пенсій, зарплат та стипендій

Кабінет Міністрів України підготував законопроєкт, який передбачає виплату компенсацій українцям у разі затримання виплат – зокрема, зарплат і пенсій.

Для усунення корупційних схем Кабмін запропонував визначений перелік виплат, за затримку яких платитимуть компенсації. Про це написав прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі.

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"Уряд ініціює здійснення компенсацій людям у разі затримок із виплатами. Законопроект буде подано до Парламенту", – написав прем'єр.

До списку входять

пенсії або щомісячне довічне грошове утримання;

соціальні виплати;

стипендії;

заробітна плата (грошове забезпечення);

сума індексації грошових доходів громадян.

Хто сама має виплачувати компенсації, Гончарук наразі не зазначив. Поданий Кабінетом Міністрів законороєкт повинні підтримати народні депутати, після цього його має підписати президент.

Зазначимо, що наприкінці 2019 року низка державних підприємств України заявляли про брак грошейна виплату зарплат. Зокрема, уряд неодноразово виділяв додаткові гроші держшахтам, аби погасити борги перед їхніми працівниками.

Ситуація продовжується і у 2020 році. Так, півсотні працівників Червоноградських шахт держпідприємства "Львіввугілля" перекрили трасу міжнародного значення Львів — Рава-Руська. Мітингарі вимагають вирішення питання виплати зарплатної заборгованості. Від жовтня "Львіввугілля" не виплатило шахтарям майже 300 мільйонів гривень.