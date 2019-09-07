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      Уряд технократів поступово входить у курс справ, – Гончарук про перші дні роботи Кабміну

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      Олексій Гончарук – голова Кабінету Міністрів України
      Олексій Гончарук – голова Кабінету Міністрів України / ua.news

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук оприлюднив у своєму фейсбуці повідомлення, де пояснив, що важливого відбулося в роботі уряду останніми днями. А також запевнив українців, що "все буде добре".

      Спершу прем'єр Гончарук пояснив, чому довго нічого не писав у соцмережах: "Запуск роботи уряду за тиждень до візиту місії МВФ, напередодні переговорів з росіянами по транзиту газу та за 6 тижнів до опалювального сезону – це та ще задачка".

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      Попри це, "якщо коротко – поки що все рухається дуже добре", – написав прем'єр-міністр.

      Керівник українського уряду виділив чотири важливі моменти минулих кількох днів у роботі уряду:

      ► "Щодня до команди доєднуються десятки крутих, професійних та чесних людей. Стає простіше".
      ► "Щодня ми прибираємо з системи десятки людей, які представляли в органах влади інтереси окремих груп впливу".
      ► "Національний банк знизив ставку рефінансування для банків на 0,5% Через 1,5 місяця кредити мають стати дешевшими ще хоч на 1%".
      ► "Авторитетне рейтингове агентство Fitch підняло кредитний рейтинг України до "B": довіра до України у світі повертається".

      Звичайно, кожен день нам "прилітають" якісь тактичні проблеми, але ми з ними також справляємось. Уряд технократів поступово входить в курс справ. Все буде добре,
      – запевнив Олексій Гончарук.

      Наприкінці повідомлення прем'єр попросив не ображатися тих, кому він не відповів у приватних повідомленнях: "Я веду свою сторінку особисто. Опрацювати сотні повідомлень, які приходять за день просто не встигаю фізично. Але я щось придумаю".

      Олексій Гончарук: що треба знати про Прем'єр-міністра України – у матеріалі 24 каналу.

      Уряд
      Склад нового Кабінету Міністрів України / Інфографіка 24 каналу

      Головна новина 7 вересня: Повернення українських моряків та політв'язнів Кремля на батьківщину.

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      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук
      Джерело: 24 канал
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