ФОПам платитимуть допомогу на дітей

Кабінет Міністрів вирішив ввести грошову допомогу на дітей фізичних осіб-підприємців під час карантину. Розмір допомоги – прожитковий мінімум, встановлений для дитини певного віку.

На період карантину та один місяць після його скасування буде виплачуватись допомога по догляду за дітьми одному з батьків, який є фізичною особою-підприємцем. Про це повідомили на засіданні уряду, інформує 24 канал.

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Допомогу можна отримати, якщо ФОП вибрав спрощену систему оподаткування, перебуває у першій та другій групі платників єдиного податку, заплатив єдиний внесок на загальнообов'язкове соцстрахування за весь 2019 рік або за всі місяці 2019 року після реєстрації.

Виплату надаватимуть на кожну дитину, що не досягнула 10-річного віку. Розмір допомоги – прожитковий мінімум, встановлений для дітей відповідних вікових груп станом на 1 січня 2020 року.

Важливо! Згідно із Законом про Держбюджет на 2020 рік (стаття 7) з 1 січня 2020 року для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум становить 1 779 гривень, а для дітей віком від 6 до 18 років – 2 218 гривень.

В Уряді підрахували, що за такою допомогою можуть звернутись 285 тисяч осіб. Виплати здійснюватимуть з Фонду боротьби проти коронавірусу.



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