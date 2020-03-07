Уряд виплатив шахтарям понад 650 мільйонів гривень боргу, – Шмигаль

Кабінет Міністрів погасив частину заборгованостей перед гірниками. Понад 654 мільйони гривень надійшли на рахунки шахт.

На Всеукраїнській нараді шахтарів президент Володимир Зеленський пообіцяв у березні погасити половину боргів. Процес пішов. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба Кабміну.

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Гроші в сумі 654 мільйони надійшли на рахунки, зокрема Першотравневого шахтоуправління. Це перший крок,

– зазначив прем’єр.

Він також запевнив, що уряд не буде стихійно закривати шахти, а розвиватиме вугільні регіони.

За словами Шмигаля, вже декілька тижнів Кабмін спільно зі Світовим банком працює над розробкою програми справедливої трансформації вугільних регіонів. Це довгострокова програма, яка передбачає, що навіть перед природним закриттям шахти плануватимуть майбутнє території.

Крім того, шахти не закриватимуть до того часу, поки держава не знайде для людей альтернативну роботу.

Важливо! Президент Володимир Зеленський 25 лютого доручив Кабміну у найближчі два місяці погасити усі борги із заробітної плати перед шахтарями. А 4 березня заявив, що незабаром майже 650 мільйонів гривень боргів погасять.

Що відомо про борги шахтарям