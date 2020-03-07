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      Уряд виплатив шахтарям понад 650 мільйонів гривень боргу, – Шмигаль

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      Шмигаль заявив, що гроші шахтарям вже надійшли на рахунки / rbc.ua

      Кабінет Міністрів погасив частину заборгованостей перед гірниками. Понад 654 мільйони гривень надійшли на рахунки шахт.

      На Всеукраїнській нараді шахтарів президент Володимир Зеленський пообіцяв у березні погасити половину боргів. Процес пішов. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба Кабміну.

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      Гроші в сумі 654 мільйони надійшли на рахунки, зокрема Першотравневого шахтоуправління. Це перший крок,
      – зазначив прем’єр.

      Він також запевнив, що уряд не буде стихійно закривати шахти, а розвиватиме вугільні регіони.

      За словами Шмигаля, вже декілька тижнів Кабмін спільно зі Світовим банком працює над розробкою програми справедливої трансформації вугільних регіонів. Це довгострокова програма, яка передбачає, що навіть перед природним закриттям шахти плануватимуть майбутнє території.

      Крім того, шахти не закриватимуть до того часу, поки держава не знайде для людей альтернативну роботу.

      Важливо!  Президент Володимир Зеленський 25 лютого доручив Кабміну у найближчі два місяці погасити усі борги із заробітної плати перед шахтарями. А 4 березня заявив, що незабаром майже 650 мільйонів гривень боргів погасять.

      Що відомо про борги шахтарям

      • Протягом 2019 року низка державних підприємств України заявляли про брак грошей на виплату зарплат. Це призвело до протестних акцій в різних містах України.
      • Так, в листопаді 2019 року шахтарі "Первомайськвугілля" у Луганській області дві доби не виходили з шахт, вимагаючи виплатити їм заборговану зарплату, яка становила понад 244 мільйони гривень.
      • Регіональне об’єднання Незалежної профспілки гірників України Червонограда 23 січня перекрило дорогу міжнародного значення Львів – Рава-Руська через затримки зарплат. Станом на 16 січня заборгованість з виплати зарплати перед Львіввугілля складає 317 мільйонів 790 тисяч гривень (грудень, листопад, частково жовтень 2019 року).
      • Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству енергетики та захисту навколишнього середовища до кінця лютого направити 22 мільйони гривень на погашення заборгованості
      • Згодом Кабмін також виділив додаткові 163 мільйони гривень на погашення боргів гірникам.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Вугільна промисловість Володимир Зеленський Кабінет Міністрів України Зарплата Шахтарі Денис Шмигаль Гроші Новини України
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