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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Уряд змінив процедуру надання допомоги безробітним у період карантину

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      Зміни у процедурі надання допомоги через безробіття / Ілюстративне фото (pixabay)

      Кабінет Міністрів увечері неділі 29 березня збирався на позачергове засідання. Під час нього ухвалили рішення щодо змін у процедурі надання допомоги через безробіття.

      Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.

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      "Щойно підтримали рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину", – написав він.

      Як саме змінилася процедура виплати допомоги по безробіттю

      • Реєструвати безробітних будуть із першого дня після подання заяви до Центру зайнятості.
      • Виплату будуть призначати з першого дня реєстрації.

      Карантин в Україні триває з 12 березня 2020 року. За цей час – минуло вже два з половиною тижні – кількість безробітних зросла на приблизно 500 – 700 тисяч людей (за оцінкою Торгово-промислової палати). 

      Карантин
      Фінансові полегшення під час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Фінанси Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України Безробіття Новини України
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