Уряд змінив процедуру надання допомоги безробітним у період карантину

Кабінет Міністрів увечері неділі 29 березня збирався на позачергове засідання. Під час нього ухвалили рішення щодо змін у процедурі надання допомоги через безробіття.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.

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"Щойно підтримали рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину", – написав він.

Як саме змінилася процедура виплати допомоги по безробіттю

Реєструвати безробітних будуть із першого дня після подання заяви до Центру зайнятості.

Виплату будуть призначати з першого дня реєстрації.

Карантин в Україні триває з 12 березня 2020 року. За цей час – минуло вже два з половиною тижні – кількість безробітних зросла на приблизно 500 – 700 тисяч людей (за оцінкою Торгово-промислової палати).



Фінансові полегшення під час карантину / Інфографіка 24 каналу