В уряді назвали суму, яку вже витратили з бюджету на оборону та безпеку України

Денис Шмигаль заявив, що Україна витратила з бюджету понад чотири сотні мільярдів гривень на оборону та безпеку нашої країни. Мовиться про час повномасштабної війни.

Відповідну інформацію повідомив прем'єр – міністр України Денис Шмигаль. Про гроші на безпеку нашої держави він розповів 23 серпня.

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Уряд назвав витрачену на безпеку суму

Від початку повномасштабного вторгнення росії витрати державного бюджету склали майже 1 трильйон гривень. З них більш ніж 420 мільярдів гривень було витрачено на оборону та безпеку нашої країни,

– пояснив Денис Шмигаль.

За даними прем'єра, понад 40% всього, що ми витрачали з державного бюджету – це потреби армії. Додав, що:

288 мільярда гривень – зарплати військових;

135 мільярда гривень – придбання і ремонт військової техніки, закупівлю боєприпасів та продукції оборонного призначення.

Денис Шмигаль повідомив, що разом із Національним банком уряду вдалося забезпечити макроекономічну та макрофінансову стабільність.

Україна не впала у прірву галопуючої інфляції. Девальвація гривні до долара також відбулася в межах світових тенденцій,

– пояснив прем'єр.

Додав, що спільна робота нашої команди на чолі з Володимиром Зеленським:

дозволила залучити понад 14 мільярдів доларів зовнішнього фінансування від союзників України;

до кінця 2022 року планують отримати ще від 12 до 16 мільярдів доларів.

Коротко про останні новини бюджету

Ще у липні Денис Щмигаль заявив, що Україна розраховує на майже 30 мільярдів доларів підтримки від партнерів. Завдяки цим грошам, наша держава може доволі спокійно працювати та думати про підтримку Збройних Сил України.

Денис Шмигаль пояснював, – якщо до 24 лютого Україна витрачала на утримання Збройних Сил України 156 мільярдів гривень щороку, то тепер видатки бюджету на армію майже рівноцінні цій сумі щомісяця – 130 мільярдів гривень.

Заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк пояснив, що витратну частину бюджету-2022 збільшать на понад 80 мільярдів гривень. Найбільше грошей піде на виплати пенсій та ВПО – понад 32 мільярди гривень.

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