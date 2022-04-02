"Усе для фронту – усе для перемоги": уряд збільшив резервний фонд
Кабінет Міністрів України збільшив розмір резервного фонду на 73,3 мільярда гривень. Усе для забезпечення ключових потреб української армії та економіки.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу 1 квітня, повідомляє 24 канал.
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Гроші будуть перерозподілені з інших бюджетних програм та спрямовані першочергово на ключові потреби армії й економіки.
"Усе для фронту – усе для перемоги" – це нова державна політика, яка допоможе нам швидше завершити війну,
– зазначив глава уряду.
За словами Шмигаля, стратегія роботи вже сформована. Справ багато, тому усі міністерства та відомства працюватимуть максимально ефективно.
Промова Шмигаля на засіданні уряду 1 квітня: дивіться відео