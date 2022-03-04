Усе конфісковане майно Мін'юст вже передав на потреби армії

Міністерство юстиції України все конфісковане майно передало на потреби української армії.

Про це повідомив очільник міністерства Денис Малюська.

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Окрім цього, він заявив, що міністерство працює над тим, щоб забрати у якості компенсацій майно Росії, що заблоковане за кордоном.

"Напевно це займе роки, але воно того варте", – сказав Малюська.

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Повний текст публікації:

Не встигаю оперативно публікувати новини від Мін'юсту, надто велике робоче навантаження, але якщо комусь цікаво – нижче короткий опис найважливіших наших дій за час війни.

Юридична війна – ініціювали нову справу у ЄСПЛ проти РФ, у рамках якої уже отримали забезпечувальний захід, який забороняє росіянам вчиняти ряд дій. Це їх, звісно, не зупинило, але юридичні позиції для майбутніх процесів послабило.

Також ЄСПЛ на наше прохання зупинив розгляд справ проти України.

Крім того, постановою КМУ ми наклали мораторій на виконання зобов’язань перед особами, пов’язаними з РФ, а також на відчуження їх активів. Прошу нотаріусів та банківську спільноту звернути особливу увагу на цю постанову, вона буде опублікована протягом найближчих годин.

Працюємо над тим, щоб забрати у якості компенсацій майно РФ, заблоковане за кордоном. Напевно це займе роки, але воно того варте.

Реєстри – агресор активно цікавиться ключовими реєстрами Мін'юсту, тому ми обмежили їх функціонування за колом користувачів та регіоном. Обмеження є динамічними та змінюються в залежності від ходу війни.

Якщо хто хоче терміново продати/купити нерухомість або ж корпоративні права – прохання трохи зачекати, безпека важливіша.

ДРАЦС – якщо хто з хлопців думав, що участь у бойових діях допоможе відтягнути дату одруження, то ні, не вийде, ми одружуємо у будь-яких умовах. Ба більше, одружитися можна у день подання заяви прямо у ДРАЦС.

А якщо серйозно, то ДРАЦСи дійсно виконують практично увесь свій функціонал та стали навіть доступніші – ми звільнили наших громадян від сплати усіх зборів та платежів під час надання послуг.

Колеги регулярно перекидають мені фото одружень військових, тероборони, лікарів у містах, де ведуться активні бойові дії. Кохання не спинити. Смерті та народження теж реєструємо.

Виконавча служба – розпорядженням КМУ ми звільнили від блокування карткові рахунки за боргами до ста тисяч гривень. У воєнний час люди повинні мати можливість оплачувати товари та послуги.

Так само були зупиненні відрахування за боргами з пенсійних виплат виконавчі дії не тимчасово не здійснюються.

Крім того – передали усе конфісковане майно, яке перебувало у нас на зберіганні, на потреби армії.

Нотаріат – врегулювали окремі проблемні питання, пов’язані з діями нотаріату в умовах війни та регіонах, охоплених бойовими діями.

Виконання кримінальних покарань – кримінально-виконавча служба виконує свою роботу на відмінно. Не зважаючи на численні намагання РФ розкачати ситуацію у в'язницях та СІЗО, їм це не вдалося. Ну і в'язням теж подяка – сидять більш-менш тихо в складних психологічних умовах.

Ряд колишніх атошників були помилувані та направлені на захист України. Списки готували дуже обережно щоб випускати лише обмежене коло патріотів, які не становлять небезпеки для суспільства.

Також продовжуємо роботу інхауз юристів Кабміну – зверну увагу, що Кабмін щодня приймає акти, важливість та сміливість яких (з юридичної точки зору) є непересічною.

Світ перевернувся, але ми стоїмо.

Горджусь армією – ви герої.

Слава Україні!