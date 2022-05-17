Усе відбуватиметься лише через суд, – Малюська про процедуру заборони проросійських партій
Верховна Рада остаточно заборонила діяльність проросійських партій, яким чином буде проходити процедура заборони, пояснив Денис Малюська. За його словами – все буде в межах українського законодавства.
Усі процеси щодо заборони відбуватимуться лише через суд, ми очікуємо, що сьогодні буде публікація Закону, який підписав президент і ми одразу ж подаємо позов про заборону політичних партій, вказаних у рішенні РНБО, про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська у ефірі каналу "Рада".
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Найгучніша партія, яку розглядатиме суд – ОПЗЖ, в нас є доказова база, це не просто слідування рішенню РНБО чи Законі Верховної Ради,
– стверджує Малюська.
Можемо очікувати на швидкий суд, адже Закон, який прийняла Рада – диктує досить стислі строки для розгляду справи.
Наприклад:
- перша інстанція – максимум місяць;
- апеляційний процес – також в межах місяця.
На думку Дениса Малюськи, можна спокійно говорити, якщо Львівський апеляційний адміністративний суд дотримається законних термінів, то вже цього літа матимемо перші результати щодо проросійських партій.
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