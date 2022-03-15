Усе зганятимуть на Путіна: Центр протидії дезінформації закликає не вірити росіянам

У Центрі протидії дезінформації розповіли про черговий напрямок російського інформаційного тероризму. І його у відомстві вважають небезпечним.

Зокрема мовиться про те, що наративи з боку росіян можуть мінятися. Вони у всьому звинувачуватимуть Путіна, а самі себе теж називатимуть жертвами режиму.

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Путіна зроблять козлом відпущення

У Центрі протидії дезінформації наголосили на тому, що у війні проти Росії винен не лише Володимир Путін. У ній безпосередню участь брало його оточення, пропагандистські редактори, а також 150-тисячна армія. Цей список можна продовжувати нескінченно.

У відомстві нагадують про те, що завжди є можливість відмовитися від злочинних наказів. Наочний приклад цього – та кількість окупантів, які вже здалися в полон від початку війни Росії проти України.

Також зазначають, що росіяни не гребують використовувати слово "русофобія". Чого тільки вартий ролик "Stop hating Russians", який у властивій пропагандистській манері маніпулює інформацією та виправдовує злочини, які чинить Росія.

Ба більше, цей термін вправно використовують серед іноземної аудиторії. Їм хочуть нав'язати подібність до таких понять як трансфобія, расизм і гомофобія.

Тож, коли наступного разу побачите дівчину, яка забігла під час "прямого ефіру" в кадр з плакатом про припинення війни, задумайтеся. Цілком імовірно, що це стратегічний план змістити акценти на Путіна. Хоча ми всі добре знаємо, що понад 20 років він при владі лише тому, що його обирали "добрі" та "мирні" росіяни. Які, до слова, є також співучасниками злочинів в Україні.

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