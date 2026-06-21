У Путіна заявили, що очікують на перемогу, і дорікнули Трампу

Чергова заява від кремлівського чиновника вказує на те, що агресор навіть і не думає про те, аби закінчувати війну. Москва продовжує наполягати на виконанні своїх максималістських вимог.

Так, помічник Путіна Юрій Ушаков в інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну заявив, що Росія очікує на військову перемогу в Україні.

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Як у Кремлі бачать завершення війни?

Росія чекає не виконання домовленостей Анкориджа, а перемоги,

– наголосив Ушаков.

Нагадаємо, що у Кремлі постійно апелюють до так званих "домовленостей Анкориджа". Там переконують, що Путін і Трамп під час саміту у серпні 2025 року на Алясці нібито узгодили план врегулювання війни в Україні.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, жодних офіційних документів, які б підтверджували існування "домовленостей Анкориджа", немає. Аналітики вважають, що Москва користується відсутністю таких підтверджень, щоб приховати своє небажання відмовлятися від безкомпромісних вимог в Україні.

У коментарі Зарубіну Ушаков зазначив, що "одна зі сторін виявилася неспроможною виконати домовленості, досягнуті в Анкориджі". Очевидно, що російський чиновник мав на увазі адміністрацію Трампа.

Окремо помічник Путіна заявив про успіхи окупантів на фронті.

Західним країнам потрібно уважно аналізувати ситуацію на полі бою, де збройні сили Росії постійно просувається вперед. Захід помиляється, розраховуючи завдати поразки Росії,

– підкреслив Ушаков.

І в цьому випадку кремлівський посіпака значно перебільшив. Окупаційні сили давно вже не мають значних просувань.

До слова, напередодні вийшла стаття глави МЗС Росії Сергія Лаврова. Вона теж стала доказом того, що Москва хоче продовжувати війну.

Повертаючись до так званих "домовленостей Анкориджа", то ще взимку у ЗМІ намагалися розібратися, що вони можуть означати. За даними медіа, Росія нібито готова заморозити лінію фронту на Півдні, якщо отримає контроль над усім Донбасом.

До речі, президент Франції Еммануель Макрон нещодавно згадав те, що відбувалося на саміті в Анкориджі. За його словами, "Трамп був готовим здати Україну Путіну".