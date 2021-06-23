Усі КПП на кордоні з Польщею відновили свою роботу

23 червня 2021 , 11:24
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Джерело:

Держприкордонслужба

На кордоні України та Польщі вночі проти 23 червня знову запрацювали усі пункти пропуску. Зокрема відновили автомобільний пропуск через 3 КПП.

Пункти пропуску запрацювали о 1 годині ночі. Тепер черги на інших КПП мають стати меншими.

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Які КПП відновили роботу

  • "Зосин – Устилуг",
  • "Долгобичув – Угринів",
  • "Кросценко – Смільниця".

Прикордонники закликали враховувати цю інформацію при плануванні своєї поїздки. 

Зверніть увагу! Україна відкрила пункти пропуску з країнами Євросоюзу ще 20 травня 2020 року.

Туристам у Польщу не можна

Наразі у Польщу не можна їхати з метою туризму. Кордон дозволили перетинами лише таким категоріям громадян:

  • власникам картки поляка,
  • подружжям або дітям громадян Польщі;
  • особам з дозволом на постійне або тимчасове проживання;
  • офіційно працевлаштованим працівникам польських підприємств;
  • учням, студентам та науковцям одного з акредитованих освітніх закладів країни;
  • працівникам дипломатичних установ.

Зауважимо, при поверненні з Польщі українці більше не повинні здавати ПЛР-тест на коронавірус чи проходили самоізоляцію.

Автор: Софія Мінджоса