Усі КПП на кордоні з Польщею відновили свою роботу

На кордоні України та Польщі вночі проти 23 червня знову запрацювали усі пункти пропуску. Зокрема відновили автомобільний пропуск через 3 КПП.
Пункти пропуску запрацювали о 1 годині ночі. Тепер черги на інших КПП мають стати меншими.
Цікаво Все більше українців отримують дозволи на тимчасове проживання у Польщі
Які КПП відновили роботу
- "Зосин – Устилуг",
- "Долгобичув – Угринів",
- "Кросценко – Смільниця".
Прикордонники закликали враховувати цю інформацію при плануванні своєї поїздки.Зверніть увагу! Україна відкрила пункти пропуску з країнами Євросоюзу ще 20 травня 2020 року.
Туристам у Польщу не можна
Наразі у Польщу не можна їхати з метою туризму. Кордон дозволили перетинами лише таким категоріям громадян:
- власникам картки поляка,
- подружжям або дітям громадян Польщі;
- особам з дозволом на постійне або тимчасове проживання;
- офіційно працевлаштованим працівникам польських підприємств;
- учням, студентам та науковцям одного з акредитованих освітніх закладів країни;
- працівникам дипломатичних установ.
Зауважимо, при поверненні з Польщі українці більше не повинні здавати ПЛР-тест на коронавірус чи проходили самоізоляцію.