Усі КПП на кордоні з Польщею відновили свою роботу

На кордоні України та Польщі вночі проти 23 червня знову запрацювали усі пункти пропуску. Зокрема відновили автомобільний пропуск через 3 КПП.

Пункти пропуску запрацювали о 1 годині ночі. Тепер черги на інших КПП мають стати меншими.

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Які КПП відновили роботу

"Зосин – Устилуг",

"Долгобичув – Угринів",

"Кросценко – Смільниця".

Прикордонники закликали враховувати цю інформацію при плануванні своєї поїздки.

Туристам у Польщу не можна

Україна відкрила пункти пропуску з країнами Євросоюзу ще 20 травня 2020 року.

Наразі у Польщу не можна їхати з метою туризму. Кордон дозволили перетинами лише таким категоріям громадян:

власникам картки поляка,

подружжям або дітям громадян Польщі;

особам з дозволом на постійне або тимчасове проживання;

офіційно працевлаштованим працівникам польських підприємств;

учням, студентам та науковцям одного з акредитованих освітніх закладів країни;

працівникам дипломатичних установ.

Зауважимо, при поверненні з Польщі українці більше не повинні здавати ПЛР-тест на коронавірус чи проходили самоізоляцію.