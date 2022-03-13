Усі пожежі на території Міжнародного центру безпеки на Львівщині ліквідовані, розбирають завали
13 березня 2022 , 12:37Читать новость на русском
Джерело:Максим Козицький
Голова Львівської ОВА повідомив, що на місці вибухів у Міжнародному центрі безпеки розібрали велику частину завалів. Майже всі пожежі ліквідували.
За словами Козицького, на 12 годину майже всі пожежі на територїі Міжнародного центру ліквідовані.
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Максим Козицький зазначив, що вибухотехніки та фахівці далі обстежують територію.
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