На західному кордоні України усі пункти пропуску працюють у цілодобовому режимі. Прикордонники докладають усіх можливих зусиль, аби швидше оформити громадян.

За минулу добу західну ділянку перетнули понад 133 тисячі осіб. Серед них були, як українці, так і іноземці.

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У Держприкордонслужбі зазначили, що дійсності не відповідають звинувачення про нерівне ставлення на кордоні до іноземців, які залишають Україну через збройну агресію Росії.

Наголосимо, що будь-яка дискримінація за ознаками раси, кольору шкіри чи національності, ніколи не потуралася в Україні і не допускається,

– повідомили у Держприкордонслужбі.

Відомо, що з початку повномасштабного російського вторгнення на державному кордоні України з країнами ЄС було оформлено на виїзд понад 130 тисяч іноземців.

Крім того, нагадали про необхідність громадян дотримуватися правопорядку під час перетину кордону та відповідально діяти у світлі складної ситуації.

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Допис Держприкордонслужби

Усі пункти пропуску на західному кордоні України працюють у цілодобовому режимі, а прикордонники докладають усіх можливих зусиль для якнайшвидшого оформлення громадян.

Лише за минулу добу західну ділянку перетнули понад 133 тисячі осіб, серед яких як українці так і іноземці.

Хочемо констатувати, що дійсності не відповідають звинувачення про нерівне ставлення на кордоні до іноземців, які залишають Україну через збройну агресію росії.

Наголосимо, що будь-яка дискримінація за ознаками раси, кольору шкіри чи національності, ніколи не потуралася в Україні і не допускається.

З початку повномасштабного російського вторгнення на державному кордоні України з країнами ЄС було оформлено на виїзд понад 130 тисяч іноземців.

До того ж, Міністерство закордонних справ України закликає дипломатичні представництва інших країн бути більш активними в об’єднанні зусиль щодо евакуації своїх громадян із зон конфлікту та підтримувати регулярні контакти з Міністерством.

Окрім цього, Державна прикордонна служба України неодноразово наголошувала, про необхідність громадян дотримуватися правопорядку під час перетину кордону та відповідально діяти у світлі складної ситуації.

Вкотре просимо усіх, хто перетинає кордон, мати підготовлені документи та бути максимально організованими, проявляти взаємну повагу та розуміння до всіх на кордоні в цей надзвичайно складний час.

Також Україна закликає всі іноземні уряди вимагати від росії негайно припинити війну проти нашої країни.