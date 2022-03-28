Усі росіяни несуть колективну відповідальність за війну в Україні

Агент Овсяннікова у дії – "героїня" поширює прокремлівські наративи на європейському ТБ.

Чергова консерва

Пам'ятаєте даму, що бадьоро махала плакатом "Ні війні!" в ефірі російського пропагандистського телеканалу?

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Коли багато хто нею захопився, мовляв, смілива жінка, я зайвий раз подумав "чергова консерва". Власне, так і є. Адже зараз вона ретранслює наратив "прості люди не повинні страждати", запущені приблизно два тижні тому російською пропагандою.

Зараз ціла низка російських журналістів, інтелігентів та іншої шобли в міграції стали говорити про те, щоб Захід пом'якшив санкції для простих росіян.

Кожен, хто про це говорить, є латентним агентом впливу Кремля. Про те, як подібні персонажі інтегруються в західне суспільство, ще з часів СРСР написано чимало матеріалів і мого авторства зокрема.

Ліберали на службі Путіна

Ці голуби миру, свободи і демократії покликані поширювати провладні наративи в вкрай ліберальній і демократичній обгортці всередині західної спільноти.

Це зайвий раз доводить, що кожна ліберальна амеба і активіст, який виступає за світ, при цьому прогодувався і жирував усі ці 8 років на пропагандистському каналі або обслуговували все життя владу і раптом прозріли – не варті довіри.

Що найцікавіше, Овсяннікова після публікації свого посту в Instagram про те, що росіяни не повинні страждати через Путіна і користуватися засобами гігієни, через годину виправила текст і видалила ось це все!

Консерва працює / скриншот



Тобто, розповівши на іноземному ТБ про те, що не потрібно запроваджувати санкції, від яких страждають росіяни, вона це не описала у своєму повідомленні. Така собі, підпільна робота на західну аудиторію.

Росія винна, росіяни – винні

А тепер про головне.



Кожен росіянин відповідає за те, що відбувається в Україні. Це називається колективна відповідальність. І якщо у Овсяннікової без ліків помре мама, а у когось застрягне в дупі лист лопуха і розвинеться сепсис – це тільки їхня особиста вина.



Вигрібайте.



Ну, а довірливим і наївним, пропоную більше не вестись на подібний цирк. Не час зараз для такої згубної довіри.

Жорстокі обстріли по цивільних – це симптом, що у Росії проблеми: