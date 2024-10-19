Усі "Шахеди", що летіли на Київ, вдалося збити, але уламки наробили лиха: які наслідки атаки
Джерело:КМВА
В ніч на 19 жовтня ворог вкотре запускав по Україні ударні БпЛА. Повітряна атака противника відбулася і на Київ.
Відомо, що знешкоджено усі російські дрони, які загрожували столиці. У КМВА розповіли деталі про наслідки атаки агресора.
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Наслідки атаки ворога на Київ
Вночі 19 жовтня російські загарбники атакували за допомогою БпЛА столицю України. Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що тактика ворога незмінна – дрони заходять на місто з різних напрямків.
Вказується, що повітряна тривога у столиці тривала понад 3 з половиною години.
Сили оборони знешкодили усі російські дрони, які загрожували столиці. Але цього разу не обійшлося без потерпілих,
– ідеться в повідомленні.
За його словами, внаслідок нічної атаки ударних БпЛА окупантів у Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку, молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки.
У Дарницькому районі уламками пошкоджено припарковані авто. Там за даними КМВА обійшлося без потерпілих.
"Наполегливо прошу усіх киян дослухатися до сигналів оповіщення повітряної тривоги і у разі небезпеки завжди користуватися укриттями", – наголосив Сергій Попко.