Усі Центри реабілітації дітей Київської ОДА евакуювали

На Київщині евакуювали Центри соціально-психологічної реабілітації дітей. Мовиться про 202 вихованців.

Діти здорові та перебувають у безпеці. Про них цілодобово піклуються працівники закладів.

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Ми робимо усе, щоб мешканці області, які опинилися у скрутних теперішніх умовах, мали всебічну підтримку та піклування. Життя кожного з них важливе для держави,

– наголосив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Київський обласний центр "Мати та дитина разом" також евакуювали з Фастова у безпечне місце. Це 10 мам та 15 малюків. Вони забезпечені усім необхідним: одягом, ліками, засобами гігієни та продуктами.

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