Усі в укриття: в Чернігові оголосили повітряну тривогу
Джерело:Чернігівська облдержадміністрація
У Чернігові знову лунають сирени. В місті оголосили повітряну тривогу.
Усіх жителів просять зберігати спокій. Перед тим, як йти в укриття, обов'язково потрібно вимкнути вдома світло, газ та погасити вогонь.
Зауважте Росія напала на Україну: хронологія основних подій
У Чернігові – повітряна тривога
Через загрозу ворожого обстрілу 4 лютого приблизно о 23:00 у Чернігові почала лунати сирена. У місті оголосили повітряну тривогу та закликали всіх терміново йти в укриття.
За можливості потрібно повідомити про тривогу своїх сусідів. Також слід допомогти хворим і людям похилого віку.
Зауважте, що укриття можна покидати лише після повідомлення про скасування повітряної тривоги.
Що потрібно покласти в аптечку першої необхідності / Дані МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!