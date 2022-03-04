Усі в укриття: в Чернігові оголосили повітряну тривогу

У Чернігові знову лунають сирени. В місті оголосили повітряну тривогу.

Усіх жителів просять зберігати спокій. Перед тим, як йти в укриття, обов'язково потрібно вимкнути вдома світло, газ та погасити вогонь.

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У Чернігові – повітряна тривога

Через загрозу ворожого обстрілу 4 лютого приблизно о 23:00 у Чернігові почала лунати сирена. У місті оголосили повітряну тривогу та закликали всіх терміново йти в укриття.

За можливості потрібно повідомити про тривогу своїх сусідів. Також слід допомогти хворим і людям похилого віку.

Зауважте, що укриття можна покидати лише після повідомлення про скасування повітряної тривоги.



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