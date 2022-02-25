МОН просить усі заклади освіти перевести на канікули на два тижні

З метою убезпечення всіх учасників освітнього процесу перевести всі заклади освіти в Україні на канікули щонайменше на два тижні.

Сергій Шкарлет наголосив, що МОН 25 лютого направило листа керівникам управлінь освіти і науки обласних державних адміністрацій і керівникам коледжів та вишів.

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Зокрема, в листі МОН рекомендує припинити освітній процес в усіх закладах освіти України та оголосити канікули на два тижні.

"Прошу освітян і всіх українців орієнтуватися на офіційні джерела інформації. Крім того, не переходьте за підозрілими посиланнями, кнопками, а також не поширюйте не підтверджену інформацію", – додав Шкарлет.

Міністр освіти звернувся до всіх із закликом не панікувати та слідувати рекомендаціям державних і місцевих органів влади, а також правоохоронців.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових, а міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!

Текст публікації Сергія Шкарлета:

​Шановні освітяни, учні, батьки, студенти! Інформую, що з метою убезпечення всіх учасників освітнього процесу сьогодні направлено листа керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, КМДА і керівникам закладів фахової передвищої та вищої освіти з рекомендацією щодо припинення освітнього процесу в усіх закладах освіти та оголошення канікул на два тижні.

Прошу освітян і всіх українців орієнтуватися на офіційні джерела інформації. Крім того, не переходьте за підозрілими посиланнями, кнопками, а також не поширюйте непідтверджену інформацію.

Звертаюся до всіх із закликом не панікувати та слідувати рекомендаціям державних і місцевих органів влади, а також правоохоронців. Підтримуємо наших військових ЗСУ! Тримаємо стрій.