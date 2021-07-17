Вода "зацвіла": на усіх пляжах Києва заборонили купатися

У Києві від 17 липня офіційно заборонили купання на усіх муніципальних пляжах міста. Однак люди можуть продовжувати відпочивати на березі.

Пресслужба КП "Плесо" оголосила, що "на усіх муніципальних пляжах столиці вивішуються червоні прапори. Необхідно наголосити, що "відповідний статус встановили з профілактичною метою".

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За умови тривалої аномальної спеки у водних об'єктах відбувається активне "цвітіння" води – розмноження синьо-зелених водоростей, які споживають з води кисень і виділяють токсичні речовини,

– мовиться у повідомленні.

За даними пресслужби КП "Плесо", "відбувається зниження концентрації розчиненого кисню у воді, що є передумовою для замору риби".

"За таких обставин санітарна якість води суттєво погіршується", – наголосили у повідомленні.

У КП "Плесо" повідомили: "усім 14 офіційним пляжам Києва присвоєно тимчасовий статус "Не купатися", про зняття цього статусу повідомлять окремим пресрелізом".

"Водночас, території пляжів залишаються відкритими для відпочинку та дозвілля березі", – наголосила пресслужба.