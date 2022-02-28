З усіх сторін до Сум прямує ворожа техніка, – голова ОДА

З усіх сторін до міста прямує ворожа техніка. Є загроза вуличних боїв.

Про це повідомив голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький. Він закликав усіх залишатись в безпечному місці будинку, подалі від вікон.

Важливо: Під Охтиркою росіяни на БТР розстріляли цивільних людей

Додамо, Охтирка, що на Сумщині, постійно перебуває під ворожим обстрілом. Тут загинули вже щонайменше цивільних 6 осіб, поранені близько 60.

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