З усіх сторін до Сум прямує ворожа техніка, – голова ОДА
28 лютого 2022 , 12:39Читать новость на русском
Джерело:телеграм Дмитра Живицького
З усіх сторін до міста прямує ворожа техніка. Є загроза вуличних боїв.
Про це повідомив голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький. Він закликав усіх залишатись в безпечному місці будинку, подалі від вікон.
Важливо: Під Охтиркою росіяни на БТР розстріляли цивільних людей
Додамо, Охтирка, що на Сумщині, постійно перебуває під ворожим обстрілом. Тут загинули вже щонайменше цивільних 6 осіб, поранені близько 60.
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