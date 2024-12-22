Передбачили перемогу, – Укрпошта випустила нову марку, присвячену Олександру Усику

У ніч проти 22 грудня у Саудівській Аравії відбувся реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Напередодні цього бою Укрпошта випустила пророчу марку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського.

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Що відомо про марку, яку Укрпошта присвятила Усику

За півтора тижня до бою Усика та Ф'юрі Укрпошта презентувала нову марку, присвячену українському спортсмену. У продаж вона надійшла 16 грудня і фактично стала пророчою.

Вітаємо Олександра Усика з перемогою!!! Кращий! Ну, а команду Укрпошта з ще однією маркою, яка передбачила перемогу – ціну на марку "Усик – Світ любить сильних" переглядати не будемо, але впевнений, що відсьогодні вона для кожного українця буде дорожчою, як памʼять про цю перемогу,

– вказав Смілянський.

У компанії зазначали, що зображення Усика на марці – це послання, що "світ любить сильних”, а українці славляться сміливістю та стійкістю. За словами Смілянського, сила не завжди означає м'язи, ракети чи іншу кількісну або фізичну перевагу. Йдеться про характер, віру та дух, якими обдарована наша нація.

Як виглядає марка, присвячена українському боксеру / фото Ігор Смілянський

Важливо, що частина коштів з продажу цієї марки йде в благодійний фонд Usyk Foundation, який допомагає нашим захисникам на фронті.

Зауважимо, що Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі у реванші одноголосним рішенням суддів. Всі троє арбітрів встановили рахунок 116:112 на користь українського боксера. Таким чином наш земляк захистив пояси WBA, WBC та WBO.