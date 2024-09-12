Усик несподівано перетнувся із Зібровим під час зйомок кліпу "Хрещатик": кумедне відео зустрічі

Український боксер вирішив потролити Павла Миколайовича під час зустрічі на головній вулиці Києва. Олександр Усик зробив співаку пропозицію, чим викликав овації у команді Зіброва.

Майже рік тому відомий український співак Павло Зібров зняв ремікс на свою культову пісню "Хрещатик". Відео разом із KOLABA набрало більше мільйона переглядів на ютуб, пише 24 Канал.

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Зіркова зустріч на Хрещатику

У кліпі фігурували найпопулярніші міста в центрі Києва. Під час зйомок стався кумедний епізод із одним з найбільш успішних спортсменів України.

Коли Зібров проїжджав Хрещатиком у відкритому авто, його зустрів боксер Олександр Усик. Уродженець Сімферополя жартома запропонував співаку знятися у кліпі, чим викликав бурхливу реакцію у команди Павла Миколайовича.

Як Усик зустрівся із Зібровим у центрі Києва:

Нагадаємо, що у травні 2024 року Олександр став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Українець переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів.

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Втім у контракті між боксерами прописаний пункт про обов'язковий реванш. Бій за чемпіонські пояси WBA, WBC та WBO відбудеться 21 грудня у Саудівській Аравії.